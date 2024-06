Italia spaccata a metà dove al Sud è già piena estate, mentre al Nord il maltempo continua ad essere protagonista portando disagi e danni. Proprio nella serata di ieri un violento temporale accompagnato da una tromba d’aria ha provocato allagamenti e gravi conseguenze. La Protezione Civile, ha esortato i cittadini ad evitare spostamenti.

Tromba d’aria e allagamenti

Un violento temporale, con vento forte, pioggia battente e grandine, si è scatenata su Udine e provincia nella prima serata si ieri,10 giugno. Il capoluogo, in particolare, sta avvertendo forti disagi. Anche Latisana ha subito gravi conseguenze: il nubifragio ha causato allagamenti significativi in diverse zone, tra cui Latisanotta, Viale Trieste e via Aquileia. Diversi anche gli allagamenti nella zona compreso il Palamostre. Il Comune ha attivato i suoi uffici oltre che la Polizia Locale e la Protezione civile. Al lavoro ci sono tre pattuglie di polizia locale, sei volontari della Protezione civile oltre a Vigili del fuoco e Forze dell’ordine. In particolare per rimozione alberi e rami, pulizia caditoie.

A Maniago, la situazione è altrettanto critica. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in forze a seguito delle numerose richieste di soccorso per allagamenti in abitazioni e attività commerciali, oltre a smottamenti e problemi strutturali. “Abbiamo raddoppiato le squadre di soccorso per affrontare l’emergenza più efficacemente,” ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.(continua dopo la foto)

Evitare gli spostamenti

Non si sono registrati feriti. Al momento si conta una decina di alberi caduti nella zona nord e est (viale Vat, via Monte San Michele, via Monte Ortigara, via Diaz, via Codroipo, via Monte San Marco, via Battistella e zona Ospedale). Il sindaco, Alberto Felice De Toni, ha riferito che le squadre di emergenza sono già all’opera per valutare l’entità dei danni e garantire la sicurezza dei cittadini: “La nostra priorità resta la sicurezza dei cittadini e il rapido recupero della normalità“

Le autorità locali, insieme alla Protezione Civile, sono mobilitate per gestire l’emergenza e hanno esortato i cittadini a evitare spostamenti non indispensabili. Sulla pagina Facebook “Città di Latisana” si legge: “Nubifragio in capoluogo: Latisanotta, Viale Trieste, via Aquileia e ampie zone limitrofe sono allagate; sono operativi idrovoristi, Polizia Locale, Protezione Civile e personale tecnico del Comune; si prega di evitare gli spostamenti in auto se non strettamente indispensabili.” Le autorità locali stanno inoltre monitorando costantemente la situazione meteorologica per prevedere eventuali ulteriori fenomeni avversi e prepararsi a rispondere tempestivamente. Allerta meteo fino alle 14 di oggi.