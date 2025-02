Tremendo scontro tra auto e camion in Italia: ci sono vittime

Il terribile schianto è avvenuto intorno alle 8 della mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio 2025. C’è stato uno scontro frontale tra un’auto e un camion. Il bilancio è tragico: un uomo ha perso la vita e una ragazza di 25 è gravemente ferita. Come è successo? (Continua dopo le foto)

Tragico incidente ad Ardesio, scontro tra auto e camion

Lo schianto è avvenuto intorno alle 8 di venerdì 28 febbraio in via d’Acquacc, nei pressi della carrozzeria Neri, ad Ardesio, nella provincia di Bergamo. Dalle prime ricostruzioni pare si sia trattato di un frontale tra una Lancia Delta Integrale rossa che viaggiava in direzione Valbondione e un camion Scania diretto verso Bergamo. Come si può vedere nell’immagine qui sotto, l’auto è stata ridotta ad un groviglio di lamiere. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Nella zona, poco distante dal Ponte Seghe, è stato immediatamente richiesto l’intervento dell’Elisoccorso oltre a due ambulanze (della Croce Blu di Gromo e del Corpo volontari Presolana) e un’auto medica, fa sapere L’Eco di Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e di Clusone hanno, che hanno estratto due persone dalle lamiere dell’auto. Sono giunti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Clusone ed è stato richiesto l’intervento anche della Polizia stradale, che ha chiuso al traffico la provinciale 49 per permettere le operazioni di soccorso. Il bilancio dell’incidente è tragico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva