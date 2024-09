Home | Tre morti in un casolare in Italia, poi l’agghiacciante scoperta: di chi si tratterebbe

Tre persone sono state trovate morte all’interno di un casolare nella mattinata di oggi, martedì 10 settembre 2024. Sul posto sono subito intervenute un’ambulanza e un’auto medica del 118. Tuttavia i soccorsi sono stati vani: le tre persone all’interno del casolare erano già decedute. La polizia scientifica sta indagando sul macabro ritrovamento e intanto spunta un’agghiacciante ipotesi. Cos’è successo alle tre vittime? (Continua dopo le foto)

Tre morti in un casolare a Perugia

Tre cadaveri sono stati ritrovati questa mattina in un casolare alle porte di Perugia, nella zona di Fratticiola Selvatica. L’immobile si trova in una zona di campagna ed è isolato e immerso nel verde. Non è ancora chiaro chi abbia lanciato l’allarme, chiamando i soccorritori. Sul posto sono giunte un’ambulanza, un’automedica, la polizia e la scientifica. Purtroppo però le tre persone erano già morte. Chi erano? (Continua dopo le foto)

Chi sono le vittime

I corpi ritrovati apparterrebbero ad un uomo e due donne. L’uomo e una donna dovrebbero avere intorno ai 60-65 anni, e un’altra donna circa 40 anni. Pare che le vittime presentino sui corpi lesioni e ferite dovute a colpi di arma da fuoco. I rilievi sono affidati alla Polizia scientifica e le indagini sono coordinate dalla Procura di Perugia. Sul posto anche la pm titolare dell’inchiesta, Gemma Miliani. C’è già una prima terribile ipotesi sulla quale stanno indagando gli inquirenti.

