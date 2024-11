Travolto da un branco di caprioli: addio a Fabio, una morte atroce

Tragedia nel Maceratese ieri, dove un motociclista di 59enne è stato vittima di un incidentee: stava percorrendo la strada che costeggia il lago di Cingoli quando è stato travolto da un branco di caprioli. Inutili i soccorsi. Saranno eseguiti degli accertamenti sul casco.

Travolto da un branco di caprioli

È stato travolto da un branco di caprioli in corsa, in zona diga mentre faceva enduro ed è finito a terra. La vittima si chiamava Fabio Elmi e aveva 59 anni. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 9 novembre, in una zona impervia nei pressi della diga di Cingoli, nel Maceratese.

Da quanto si è appreso, l’uomo, ha perso il controllo dell’enduro ed è caduto, battendo violentemente il capo contro un masso. Nonostante indossasse il casco, le sue condizioni sono da subito apparse molto gravi. A dare l’allarme sono stati gli amici che hanno anche tentato di rianimarlo in attesa dei soccorritori, ma ogni tentativo è risultato vano. Sul luogo della tragedia anche la Polizia locale, i carabinieri forestali e il soccorso alpino. (continua dopo la foto)

Addio a Fabio

Fabio Elmi, il 59enne, originario di Ancona ma residente nella zona, aveva deciso di trascorrere il sabato mattina in sella alla sua moto da enduro con un gruppo di amici. Intorno alle 12.00 il branco di circa cinque/sei caprioli è sbucato all’improvviso sulla strada e lo ha travolto. Fabio Elmi era segretario nella scuola media di Villa Strada di Cingoli, padre di due figli e persona molto stimata nella frazione. La notizia della morte ha sconvolto tutta la comunità che si è riunita attorno alla famiglia in questo momento di enorme dolore. La salma si trova presso l’ospedale di Cingoli a disposizione della magistratura.

