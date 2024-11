Varie. Claudia muore a 32 anni cadendo dalla moto: cos’era successo qualche giorno prima – È deceduta sul colpo nel pomeriggio di sabato 2 novembre, dopo essere caduta dalla moto a causa di alcune chiazze d’olio presenti lungo la strada provinciale 237 del Caffaro, nel territorio della provincia di Brescia, nei pressi di Barghe. (Continua a leggere dopo le foto)

Claudia muore a 32 anni cadendo dalla moto

Claudia muore a 32 anni cadendo dalla moto: cos’era successo qualche giorno prima – Un drammatico epilogo che forse si sarebbe potuto evitare: Claudia Cocchetti, 32 anni, era in sella alla BMW R1250 guidata dal fidanzato quando ha perso la vita. Nei giorni precedenti all’incidente, aveva già segnalato a quotidiani locali e sulle pagine social la pericolosità di quel tratto di strada, lamentandosi della presenza di sostanze viscide in diversi punti dell’asfalto della strada provinciale bresciana e denunciando la loro pericolosità per i numerosi motociclisti che ogni giorno percorrono quel tragitto.

