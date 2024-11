Travolto sui binari e trascinato via dal treno: cosa stava facendo

Un tragico incidente è avvenuto la scorsa mattina in una stazione ferroviaria del Veneto. Un anziano signore stava camminando lungo i binari del treno quando è stato investito dal convoglio ed è stato trascinato via. Non è stato un gesto volontario e l’uomo non si è reso conto della pericolosità della situazione.

Travolto sui binari e trascinato via dal treno

Lunedì 4 novembre poco prima delle 11, si è verificato un grave incidente sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, dove una persona è stata investita nei pressi di Fossalta di Piave. Un anziano stava camminando lungo i binari per tenere d’occhio il suo cane quando è passato un treno che lo ha travolto. Sono giunte sul posto alcune pattuglie della polizia ferroviaria che stanno conducendo i rilievi necessari per comprendere la dinamica dell’accaduto. L’anziano al momento, non ha ancora un’identità, nessun documento ritrovato.

