Gino scomparso a 28 anni: cosa hanno trovato i carabinieri

Gino Panaiia scomparso la notte di Halloween dopo aver trascorso la serata insieme ad alcuni amici in un locale di Zibido San Giacomo, nella Città Metropolitana di Milano. Nelle ultime ore, i carabinieri hanno fatto un'incredibile scoperta.

Il 25enne Gino Panaiia è scomparso la notte di Halloween dopo aver trascorso la serata insieme ad alcuni amici in un locale di Zibido San Giacomo, nella Città Metropolitana di Milano. Di lui si sono perse le tracce dopo che con il suo scooter si è infilato in una stradina della campagna nei pressi del Naviglio Pavese. Sono stati ritrovati una scarpa, uno smanicato e il motorino in un fosso, ma di lui nessuna traccia. (Continua…)

Il racconto della fidanzata

A quanto pare, Gino aveva trascorso la serata in un locale di Zibido insieme agli amici, aveva bevuto ed aveva discusso con un amico che non voleva si mettesse alla guida in quello stato. Intorno all'1:30, invece, Gino si è messo sul suo Piaggio Liberty 125 ed ha imboccato una strada di campagna nei pressi del Naviglio Pavese. Dopodiché di lui si sono perse le tracce. La fidanzata, ai microfoni di Fanpage.it, ha dichiarato: "L'ho subito chiamato e mi ha risposto che si trovava nelle campagne. Ho telefonato 70 volte". L'ultimo scambio di dati del telefono di Panaiia risale alle 2:22 dall'interno di cascina Casiglio. Nelle ultime ore, i carabinieri hanno fatto un'incredibile scoperta.