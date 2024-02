Tragico lutto in Mediaset, addio per sempre alla famosa giornalista

Varie. Lutto in Mediaset, una famosa giornalista ha perso la vita. La giovane donna era un volto noto della televisione, conosciuta soprattutto per il suo ruolo di inviata giornalistica. (Continua a leggere dopo la foto)

Lutto in Mediaset, una famosa giornalista ha perso la vita. Carlotta Dessì era un volto noto nel mondo del giornalismo, conosciuta al pubblico soprattutto per il suo ruolo di inviata. La giovane donna stava combattendo da tempo contro una grave malattia. A comunicare la notizia della sua scomparsa è stato Tgcom24. La giornalista aveva lavorato come come inviata di alcune trasmissioni Mediaset tra cui “Pomeriggio Cinque” e “Fuori dal coro”. “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno. Ma da subito sono stata travolta da tanto amore e affetto, in ogni momento. Sono circondata da persone e amici veri che non mi lasciano mai sola e mi danno tanta forza sempre, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai”, aveva detto la giornalista durante la sua ultima apparizione televisiva a “Fuori dal coro”, programma condotto da Mario Giordano su Rete Quattro. (Continua a leggere dopo la foto)

Lutto nel giornalismo, è morta Carlotta Dessì

Lutto in Mediaset. Tgcom24 ha comunicato la tragica scomparsa della giornalista Carlotta Dessì, volto noto del giornalismo per aver lavorato come inviata in programmi molto seguiti dal pubblico a casa come “Fuori dal coro” e “Pomeriggio Cinque”. La giornalista ha perso la vita a soli trentacinque anni e stava combattendo da tempo contro una grave malattia. Carlotta Dessì aveva pubblicato il suo ultimo post sul suo profilo Instagram circa tre settimane fa. La giornalista aveva pubblicato la foto di un quadro che le era stato regalato da un’amica. “Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. “Non temere”, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma “non temere”, Carlotta”, aveva scritto la giovane donna a corredo dell’immagine postata su Instagram.