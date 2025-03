Tragico incidente, perde il controllo dell’auto e finisce contro il semaforo: chi muore nell’impatto

Nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2025, un tragico incidente stradale ha scosso la città di Roma. Un uomo di 44 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche, sottolineando ancora una volta la necessità di una maggiore attenzione alla guida e di interventi infrastrutturali adeguati. A dare l’allarme sono stati i passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l’intervento urgente di un’ambulanza, per un automobilista le cui condizioni di salute sembravano disperate.

Tragico incidente, perde il controllo dell’auto e finisce contro il semaforo

Intorno all’una e mezza di notte, il conducente di una Citroen C3 stava percorrendo via Cristoforo Colombo, una delle arterie principali della Capitale. Giunto all’incrocio con via Rosa Guarnieri Carducci, per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, andando a collidere violentemente contro un semaforo. L’impatto è stato fatale; nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per il 44enne non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, incaricati di effettuare i rilievi del caso e di avviare le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. A supporto delle operazioni e per garantire la sicurezza dell’area, sono giunte anche le pattuglie dei gruppi Marconi, Eur e Tintoretto, che hanno gestito la viabilità e messo in sicurezza la zona interessata dall’incidente.

