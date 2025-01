Home | Tragico incidente ferroviario in Italia, viene travolta dal treno in corsa: circolazione in tilt

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 Gennaio 2025, si è verificato un tragico incidente ferroviario. Intorno alle 7.50 circa una persona è stata travolta da un treno. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo del disatro. (Continua a leggere dopo le foto)

Brescia, incidente ferroviario: una persona travolta dal treno

Nella mattina di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, si è verificato un terribile incidente ferroviario: una persona è stata travolta da un treno partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bolzano, nei pressi della stazione di Ospitaletto (Brescia). Come riportato da BresciaToday, sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, un’ambulanza e un’auto medica, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Al momento si indaga per ricostruire la dinamica esatta di quanto avvenuto.Non si esclude l’ipotesi del suicidio. L’incidente ha causato diversi problemi alla viabilità.

