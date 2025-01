Home | Tragica carambola tra quattro macchine: è successo tutto in un attimo

Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio 2025, un grave incidente stradale ha coinvolto quattro macchine sulla Strada Provinciale 73, nel tratto compreso tra Bitti e Sologo, in provincia di Nuoro. L’impatto ha causato il ferimento di cinque persone e ha richiesto l’intervento immediato dei servizi di emergenza.

Tragica carambola tra quattro macchine

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto intorno alle 23:30 del 18 gennaio. Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro con la squadra 3A, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Durante le operazioni, i Vigili del Fuoco hanno anche salvato un cane rimasto coinvolto nel sinistro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva