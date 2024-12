Tragedia nel calcio, il figlio di 5 anni dell’attaccante muore all’improvviso poco prima della partita di Champions

Un dolore immenso ha scosso il mondo del calcio dopo un’inattesa tragedia avvenuta ieri poco prima di una partita di Champions League. Meschack Elia, attaccante dello Young Boys, ha ricevuto la tragica notizia della morte di suo figlio, di soli 5 anni, poco prima della partita di contro lo Stoccarda.

⚽️ Meschack Elia non ci sarà questa sera nella sfida di Champions League dell'YB a Stoccarda dopo la morte inattesa di uno dei due figli#RSISporthttps://t.co/pJ7msp1UXB — Sport RSI (@RSIsport) December 11, 2024

La notizia ha sconvolto tutti, lasciando senza parole non solo i compagni di squadra di Elia, ma anche gli avversari, che hanno condiviso il peso di una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Il club svizzero ha confermato la morte del bambino con un comunicato ufficiale, in cui si spiega come la scomparsa sia avvenuta in modo inaspettato e drammatico, a seguito di una breve malattia.

La compagna di Elia, con i due figli, si trovava nel paese d’origine della famiglia, la Repubblica Democratica del Congo, quando il tragico evento ha avuto luogo. Lo Young Boys ha espresso il proprio sgomento e ha immediatamente organizzato il ritorno di Elia in Congo, dove il giocatore si è unito alla sua famiglia per affrontare il lutto.

La partita tra Stoccarda e Young Boys, che si è conclusa con una netta vittoria per i tedeschi, è passata completamente in secondo piano. La tragedia ha trasformato l’incontro in un momento di profonda riflessione e dolore. I giocatori sono scesi in campo con il lutto al braccio ed è stato osservato un minuto di silenzio. Un segno di rispetto per Elia e la sua famiglia in un momento così devastante.

Anche lo Stoccarda ha voluto esprimere le proprie condoglianze, facendo sentire la propria vicinanza a Elia con un messaggio sincero: “Esprimiamo le nostre condoglianze a Meschack Elia e alla sua famiglia, i nostri pensieri sono con te“. Lo Young Boys, da parte sua, ha promesso di supportare il proprio giocatore in ogni modo possibile, sottolineando quanto il gruppo fosse unito e pronto a sostenere Elia durante in questo momento straziante.

Il dolore che ha colpito Meschack Elia e la sua famiglia è immenso e inconcepibile. La morte di un bambino è una tragedia che lascia senza parole e che non può che suscitare la più profonda tristezza. In questo momento di devastazione, la speranza è che Elia possa trovare conforto e forza nell’affetto di chi gli è vicino.

