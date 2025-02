Un tragico incidente si è verificato all’aeroporto, almeno una persona ha perso la vita e altre sono rimaste ferite a seguito della collisione tra due jet privati. Secondo le autorità aeroportuali, un business jet di medie dimensioni ha impattato contro un altro velivolo, che era parcheggiato su una proprietà privata all’interno dello scalo. Al momento sono ancora poco chiare le cause dell’impatto tra i due velivoli e per questo è stata aperta un’indagine. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta per capire poi le cause dell’impatto. (Continua…)

Tragico incidente, due aerei si sono scontrati in volo

