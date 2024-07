Tour de France, l’impresa di Pogacar sul Galibier che vale la maglia gialla

C’era grande attesa per la tappa di ieri del Tour de France. Il Col du Galibier rappresenta la prima vera salita di questo tour, oltre ad essere una delle più iconiche nella storia del ciclismo. Alla fine a spuntarla è Tadej Pogacar, che compie l’impresa e torna in maglia gialla. (Continua…)

Tour de France, impresa Pogacar sul Galibier

Tadej Pogacar domina la tappa del Galibier del Tour de France. La vittoria del ciclista sloveno non è mai stata in discussione. Pogacar ha tenuto sotto controllo la fuga nella prima parte della tappa, ma ad un chilometro dalla cima ha fatto lo scatto decisivo per liberarsi del suo avversario Vingegaard, che alla fine ha chiuso addirittura al quinto posto. Pogacar torna così in maglia gialla e conquista anche 18 secondi di abbuono.

Questo l’ordine di arrivo:

1. Tadej Pogacar

2. Remco Evenepoel

3. Juan Ayuso

4. Primoz Roglic

5. Jonas Vingegaard

6. Carlos Rodriguez

7. Mikel Landa

8. Joao Almeida

9. Giulio Ciccone

10. Santiago Buitrago