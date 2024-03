Tour de France 2024, tre tappe in Emilia-Romagna: ecco dove e quando

Il Tour de France approda in Italia e per la prima volta prenderà il via da Firenze. La gara proseguirà con tre tappe in Emilia-Romagna per poi passare alla Piacenza-Torino. Il percorso poi si chiuderà in Francia. In quali città sfileranno i partecipanti della competizione ciclistica più famose al mondo? (Continua dopo le foto)

Il Tour de France 2024 passa in Emilia-Romagna

Il Tour ciclistico approderà in Italia, più precisamente a Firenze il 29 giugno, dove avrà inizio la Firenze-Rimini. La seconda tappa prevede un percorso che va da Cesenatico a Bologna, e si chiude il primo luglio con la Piacenza-Torino, prima di ripartire da Pinerolo e tornare in Francia, fa sapere Il Corriere di Bologna.