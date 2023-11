Francesco Totti e Luciano Spalletti hanno fatto pace in diretta televisiva, grazie all’intervento di Fiorello. L’ex capitano della Roma e l’attuale ct della Nazionale si sono sentiti al telefono durante la trasmissione “Viva Rai 2”, condotta dal comico siciliano, e si sono dati appuntamento per un abbraccio all’ospedale Bambin Gesù.

L’apertura di Totti a Spalletti

Tutto è nato da una dichiarazione di Totti, che in un’intervista aveva espresso il desiderio di riabbracciare Spalletti, con cui aveva avuto un rapporto conflittuale nell’ultima stagione da calciatore. Spalletti aveva risposto dicendo di non aver mai smesso di voler bene a Totti e di essere pronto a incontrarlo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La telefonata di Fiorello

Fiorello, che ha ospitato Totti nel suo programma, ha deciso di fare da tramite e ha chiamato Spalletti in diretta. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, il tecnico ha richiamato e ha parlato con Totti, che si trovava accanto a Fiorello. I due si sono scambiati parole di stima e affetto, e hanno accettato di vedersi presto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Incontro fissato

Spalletti ha invitato Totti a raggiungerlo al Bambin Gesù, dove ha in programma una visita ai bambini malati. Totti ha accettato, dicendo che se non parte per il Giappone, dove deve seguire una partita della Roma, sarà presente. Fiorello ha concluso con un “e pace fu”, e ha festeggiato il lieto fine.

La telefonata tra Totti e Spalletti è stato il doveroso finale di una storia conflittuale dopo anni di tensioni e polemiche nate nel corso degli anni trascorsi insieme a Roma. I due hanno dimostrato di aver superato i rancori e di avere stima reciproca. Un esempio di come nella vita non sia mai troppo tardi per chiedere scusa, persino a chi un tempo consideravamo nemici.