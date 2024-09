Totò Schillaci, la moglie incontra la ex alla camera ardente: le sue parole

Varie. Oggi, venerdì 20 settembre 2024, alle 11.30, si celebrano i funerali di Totò Schillaci, l’ex calciatore scomparso il 18 settembre all’età di 59 anni. L’ultimo saluto al bomber dei Mondiali di Italia ’90 si tiene nella Cattedrale di Palermo, dopo due giorni di camera ardente allo stadio Renzo Barbera, dove numerosi tifosi, sia palermitani che provenienti da altre città, si sono messi in fila per rendere omaggio a una leggenda dello sport. In attesa delle esequie, la moglie Barbara Lombardo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando del loro legame, del rapporto con i figli e della relazione con l’ex moglie di Schillaci, Rita Bonaccorso. (Continua a leggere dopo le foto)

Totò Schillaci, la moglie incontra la ex alla camera ardente

Barbara Lombardo, un tempo modella e concorrente a Miss Italia, è stata accanto al marito Totò Schillaci fino all’ultimo istante. “Ci siamo battuti fino alla fine. E Totò ha fatto battere il suo cuore, oltre ogni limite previsto dai medici, perché non voleva lasciarci. Non voleva lasciare me e i nostri quattro figli”, ha rivelato in un’intervista. La coppia non ha avuto figli insieme, come ha spiegato la stessa Barbara: “Per scelta. Uno io, tre lui. La somma fa quattro. Lui ha cresciuto e amato mio figlio Alberto come fosse il suo. E per me è lo stesso con i suoi, Mattia, Jessica e Nicole, che considero miei. E loro, fratelli che si amano”.

