Questa mattina, 18 Settembre 2024, è morto a 59 anni Totò Schillaci. Salvatore Schillaci è stato un calciatore italiano, di ruolo attaccante. Lo si ricorda principalmente per le sue prestazioni e reti nel campionato del mondo 1990, competizione chiusa dalla Nazionale italiana al terzo posto, durante la quale Schillaci si è aggiudicato anche i titoli di capocannoniere e di migliore giocatore della competizione. Nello stesso anno è giunto secondo nella classifica del Pallone d’oro, alle spalle del tedesco Lothar Matthäus, vincitore con la sua nazionale del mondiale italiano. In queste ore è stata presa una decisione importate sul luogo dove verrà allestita la camera ardente del campione. (Continua a leggere dopo le foto)

Totò Schillaci camera ardente: ecco dove verrà allestita

La notizia della scomparsa di Totò Schillaci ha sconvolto il mondo del calcio intero. L’uomo delle Notti magiche si è spento a 59 anni presso il reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato dal 7 settembre. Da qualche anno era in cura per un tumore che purtroppo non gli ha dato scampo. Diversi i ricordi postati sui social dalle squadre con cui ha giocato. Due parole “Ciao Totò”, così la Juventus ha deciso di omaggiare Salvatore Schillaci, che in carriera ha vestito la maglia bianconera in 90 occasioni, con 26 gol all’attivo. Arriva anche dai rivali della ‘sua’ Juventus, il Torino, il messaggio di cordoglio per la sua scomparsa: “Ciao Totò Schillaci, eroe azzurro”. Attraverso il proprio account Instagram anche Roberto Baggio, ha salutato così Totò: “Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di ITALIA 90 vissute insieme. Fratelli d’Italia per sempre”. Nel frattempo, è stata presa una decisione importate sul luogo dove verrà allestita la camera ardente di Totò Schillaci.

