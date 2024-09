Totò Schillaci gravissimo. Le condizioni cliniche dell’ex stella di Italia ’90 sono peggiorate improvvisamente, hanno fatto sapere in un bollettino i sanitari dell’ospedale civico di Palermo dove Schillaci, malato di tumore, si trova ricoverato da diversi giorni.

Totò Schillaci, l’ex calciatore di Inter, Juventus e della Nazionale italiana, è attualmente in condizioni critiche. Ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo da alcuni giorni, ha purtroppo subito un grave peggioramento del suo stato di salute dopo un breve periodo di speranza per un miglioramento. Inizialmente, i medici avevano segnalato un lieve miglioramento delle sue condizioni, ma nelle ultime ore la situazione è drasticamente peggiorata.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Totò Schillaci “è ora in condizioni critiche”. Negli ultimi giorni c’erano stati segni positivi con una riduzione dell’ossigeno necessario per la respirazione autonoma, ma recentemente la sua salute è nuovamente peggiorata, come confermato da fonti ospedaliere.

Il bollettino medico dell’ospedale Civico di Palermo ha segnalato un sensibile peggioramento nelle condizioni cliniche di Totò Schillaci nelle ultime 24 ore. Attualmente è sotto sedazione farmacologica e riceve cure costanti da parte del personale medico, infermieristico e dei familiari. Le terapie farmacologiche e strumentali per le funzioni cardiorespiratorie stanno mantenendo stabili i suoi parametri vitali, mentre continua a ricevere cure per il dolore. La direzione sanitaria dell’azienda Civico “Di Cristina” di Palermo ha confermato che Schillaci è in uno stato critico e che il suo supporto medico è completo e continuativo.