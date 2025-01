Quella di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, è stata una puntata particolarmente emozionante per Luca Calvani. Il concorrente del Grande Fratello ha vissuto due momento molto intensi. Uno con Jessica Morlacchi, con la quale ha deciso di fare pace dopo settimane trascorse a farsi la guerra. Poi, Luca Calvani è stato protagonista di un momento toccante nel quale lui e anche gli altri concorrenti si sono sciolti in lacrime. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, il riavvicinamento di Jessica e Luca

L'ex cantante dei Gazosa era rientrata nella casa del Grande Fratello infuriata con Luca Calvani per come si è concluso il loro rapporto. I due, appena lei è rientrata, si sono ignorati, finché hanno deciso di depositare l'ascia di guerra per poter vivere al meglio quest'esperienza. Il tutto è successo la scorsa settimana. Il primo passo l'ha fatto Luca che, dopo aver visto che Jessica si trovava in cucina a lavare i piatti, si è avvicinato a lei. L'attore ha iniziato a raccontarle di aver conosciuto una donna e che la vorrebbe invitare a prendere un caffè per parlare. Lei, appena si è avvicinato, lo ha guardato con diffidenza. Poi però, si è sciolta.

Cos’è successo tra Jessica e Luca durante la puntata

I due si sono abbracciati a lungo. Dopo settimane difficili, è arrivato il bellissimo riavvicinamento. Durante la puntata di ieri, i due, rivendendo in diretta il video del loro abbraccio sono scoppiati a piangere. Jessica e Luca si sono abbracciati anche durante la puntata di ieri. "Ma non sarà che in un'altra vita io e te.. è successo qualcosa e noi ce lo ricordiamo?", si è chiesta Jessica. "Siamo anime in fiamme", la risposta di Luca, che conferma che tra loro c'è un legame speciale. Poi c'è stata un'altra occasione nella quale Luca Calvani si è commosso.

