Torna l’ora legale ma c’è una pessima notizia: cosa bisogna sapere

Varie. Ora legale, come ogni anno, è in arrivo il cambio d’ora. L’esperto Giuseppe Plazzi, quest’anno ha annunciato una pessima notizia. Scopriamo insieme quali sono le sue raccomandazioni e che cosa bisogna sapere. (Continua a leggere dopo la foto)

Ora legale, le parole dell’esperto Giuseppe Plazzi

Nei giorni subito dopo il cambiamento dell’ora, si osserva solitamente un incremento negli attacchi cardiaci, negli incidenti sul lavoro e nelle collisioni stradali. Gli specialisti ritengono che ciò influisca anche sulla qualità del sonno e che, secondo la Società Italiana di Endocrinologia, abbia un impatto sul metabolismo. In un’intervista con il “Fatto Quotidiano”, Giuseppe Plazzi, responsabile del centro del sonno Irccs di Bologna ,ha spiegato che: “Il problema principale dal punto di vista della salute riguarda proprio il periodo di passaggio, anche se in particolare sembra essere più problematica la transizione primaverile tra ora solare e ora legale“. Plazzi ha citato diversi studi che dimostrano un lieve “incremento di incidenza di patologie cardiovascolari acute e ictus nei giorni successivi al cambio dell’ora“. (Continua a leggere dopo la foto)

Ora legale, i problemi legati al sonno

Il direttore del centro del sonno Irccs di Bologna, Giuseppe Plazzi, durante un’intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano”, ha spiegato che “Tutto ciò potrebbe dipendere dall’effetto di una parziale deprivazione acuta di sonno, mentre l’organismo cerca di riadattarsi al nuovo ciclo, con associato aumento di attività del sistema nervoso autonomico simpatico (con effetti come tachicardia e ipertensione arteriosa) e aumentato stato infiammatorio sistemico”. Ogni anno si discute se abolire o mantenere l’ora solare. Il professor Plazzi non ha voluto affrontare direttamente l’aspetto economico ed energetico, ma ha spiegato che “L’ora legale permanente potrebbe in effetti essere una soluzione percorribile dal punto di vista della salute“. (Continua a leggere dopo la foto)

