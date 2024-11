Home | Torino-Fiorentina 0-1, ai Viola basta un gol di Kean per volare in zona Champions

Torino-Fiorentina 0-1, ai viola basta un gol di Kean per volare al secondo posto in classifica in zona Champions. La partita inizia in un’atmosfera festosa sugli spalti, con le due tifoserie unite dal gemellaggio, anche se non mancano cori di protesta contro il presidente granata Cairo.

Il Torino parte meglio, creando le prime occasioni pericolose con Vlasic e Adams. Tuttavia, lo scozzese si infortuna mentre calcia e deve lasciare il campo dopo soli quindici minuti. Al 26′, la Fiorentina risponde con una conclusione di Colpani dal limite, facilmente bloccata da Milinkovic-Savic. La squadra di Palladino inizia a prendere campo, ma il ritmo della gara rimane piuttosto lento, con entrambe le squadre che si studiano senza creare troppo. A rompere gli equilibri ci pensa Kean al 42′: approfittando di una distrazione di Maripan su un lancio lungo di Ranieri, anticipa Milinkovic-Savic e porta in vantaggio i viola. Maripan tenta di rimediare subito con un colpo di testa, ma è fermato per fuorigioco dopo la conferma del VAR. Si va così all’intervallo con la Fiorentina avanti.

Nel secondo tempo, i due allenatori confermano gli stessi undici iniziali. Il Torino parte ancora aggressivo e sfiora il gol con un tiro dal limite di Tameze, che finisce alto, e una semi-rovesciata troppo potente di Sanabria. A metà ripresa, la girandola di cambi abbassa un po’ il ritmo. Vlasic prova a sfruttare un errore della difesa viola ma conclude debolmente. La grande occasione per il Torino arriva al 71′: Pedersen supera Gosens, ma il suo sinistro colpisce il palo a tu per tu con De Gea. Pochi minuti dopo, Mandragora pareggia il conto dei legni con una punizione che si stampa sul palo. Il Toro cerca il pareggio nel finale, ma la difesa viola resiste. La sconfitta provoca malumore tra i tifosi granata, che manifestano il loro dissenso verso squadra e dirigenza. La Fiorentina, invece, prolunga la sua striscia positiva e raggiunge l’Atalanta, a tre punti dal Napoli.

