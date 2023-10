Sandro Tonali, la foto è clamorosa: nessuno si è accorto del dettaglio dietro di lui

L’indagine penale è in piena attività: la squadra mobile di Torino già da alcuni mesi ha cominciato a raccogliere materiale su un giro di scommesse illecite. Coinvolti nell’inchiesta, gli azzurri Fagioli, Tonali e Zaniolo. Ma l’elenco potrebbe allungarsi. Il gioco d’azzardo in Italia non è reato e scommettere non è vietato per un calciatore. È vietato però scommettere sullo sport che si pratica e farlo tramite canali illeciti. I calciatori rischiano l’arresto ma sarebbe più la loro carriera sportiva a rimetterci. E mentre si indaga su Tonali, spunta una foto che è diventata virale sul web e che sarebbe un’indizio che confermerebbe la ludopatia. Gli utenti hanno notato un dettaglio strano. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Euro 2024, CR7 fa volare il Portogallo. Bene l’Olanda

Leggi anche: Milan, due obiettivi per l’estate: Ouedraogo e David

Sandro Tonali, il problema della ludopatia

Il giocatore del Newcastle deve fare i conti con la ludopatia. Secondo alcune indiscrezioni, Tonali avrebbe avuto un crollo e in lacrime avrebbe chiesto aiuto ad un esperto per curare il suo problema. Intanto sui social è spuntata una vecchia foto del giocatore che la dice lunga sulla sua passione per il gioco. Cosa appare dietro? In molti lo hanno notato. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Ucciso presunto attentatore di Bruxelles: le ultime

Leggi anche: Due tifosi della Svezia uccisi: attentato ISIS in Belgio

Tonali alle prese con la ludopatia, cosa spunta nella vecchia foto

Tonali si trova con un amico in casa sua e mostra un quadro. Alle sue spalle però, spunta un dettaglio insolito. Se si osserva attentamente, il calciatore ha un tavolo che assomiglia tanto a quelli che si usano per il poker. E in tanti si chiedono: chi lo tiene a casa? “Forse qualcuno che ama il gioco”, è la risposta sarcastica degli utenti. Insieme a Tonali, anche Zaniolo dovrà fare i conti con la giustizia e insieme a loro sembra che tanti altri siano coinvolti. Fabrizio Corona a Radio Radio Web ha parlato di “oltre 50 i calciatori coinvolti”. (Continua dopo le foto)

L’inchiesta sul calcioscommesse ha rischiato di mettere in difficoltà la nazionale, che fortunatamente ha vinto il doppio turno per le qualificazioni a Euro 2024, portando a casa un 4-0 contro Malta. E intanto il Ct ha espresso la sua solidarietà ricordando però che chi sbaglia deve pagare. Fagioli si è autodenunciato e probabilmente riuscirà ad avere uno sconto sulla squalifica, la stessa cosa al momento non si può dire per Tonali che rischia un lungo stop. Intanto Corona picchia duro. “Abbiamo in mano molti altri nomi di calciatori legati a questa vicenda, anche di Serie B e C. La fonte che mi passa queste notizie è italiana e ha fatto 12 anni di galera. La polizia non sarebbe mai andata a Coverciano se io non avessi pubblicato i nomi”, ha spiegato.