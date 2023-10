La giornata di lunedì 16 ottobre ha visto svolgersi sette sfide valide per le qualificazioni a Euro 2024, il campionato europeo di calcio che si terrà in Germania. Ecco i risultati e le classifiche dei tre gironi coinvolti.

Leggi anche: Ucciso presunto attentatore di Bruxelles: le ultime

Leggi anche: Inghilterra-Italia: le probabili scelte di Spalletti

Nel gruppo B, l’Olanda ha ottenuto una vittoria difficile in Grecia grazie a un calcio di rigore realizzato da Virgil van Dijk al primo minuto di recupero. Con questo successo, gli orange si portano a 12 punti, a sei dalla capolista Francia e in parità con la Grecia stessa. L’Irlanda ha invece dominato Gibilterra per 4-0 con le reti di Ferguson, Johnston, Doherty e Robinson e sale a sei punti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cristiano Ronaldo festeggia dopo il gol realizzato alla Slovacchia nelle qualificazioni ad Euro 2024

Testa a testa nel gruppo F

Nel gruppo F, il Belgio ha pareggiato 1-1 con la Svezia in una partita interrotta al 31′ del primo tempo a causa di un attentato terroristico avvenuto nel centro di Bruxelles. Prima dell’interruzione, i gol erano stati segnati da Gyokeres per gli ospiti e da Lukaku su calcio di rigore per i padroni di casa. La classifica vede il Belgio e l’Austria in testa con 16 punti, seguiti dalla Svezia con sei. Nel grippo F festeggia dunque anche l’Austria che con il Belgio centra la qualificazione ad Euro 2024 grazie al successo sull’Azerbaigian per 1-0 con gol su rigore di Sabitzer.

Gruppo J: Cristiano Ronaldo qualificato

Nel gruppo J, il Portogallo ha schiacciato la Bosnia Erzegovina per 5-0 con una doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto quota 111 gol in nazionale, e le marcature di Bruno Fernandes, Cancelo e Joao Felix. I lusitani sono primi con 24 punti e hanno già staccato il pass per Euro 2024. La Slovacchia ha vinto per 1-0 in Lussemburgo con il gol di Duris e si conferma seconda con 16 punti. L’Islanda ha vinto agilmente per 4-0 sul Liechtenstein con le reti di G. Sigurdsson (doppietta), Finnbogason e Haraldsson e si porta a 10 punti.