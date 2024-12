Tir travolge mamma 34enne sulle strisce e poi scappa: con lei c’erano i due figli

Una tragedia ha scosso Milano questa mattina, mercoledì 11 dicembre, quando un tir ha travolto e ucciso una giovane mamma mentre attraversava la strada con i suoi due bambini di un anno, nel passeggino, e la nonna. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10:00 all’incrocio tra viale Ludovico Scarampo, viale Renato Serra e viale Alcide De Gasperi, in un’area semaforizzata della Circonvallazione esterna di Milano.

Tir travolge mamma 34enne sulle strisce e poi scappa

Secondo le prime ricostruzioni, il camion stava svoltando a destra quando ha investito la donna, una peruviana di 34 anni, che stava attraversando sulle strisce pedonali con il semaforo verde. Con lei c’erano i gemelli, ancora nel passeggino, e la nonna 59enne, che fortunatamente sono rimasti illesi. La mamma, però, non ha avuto scampo e per lei non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti cinque equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), ma nonostante i tempestivi soccorsi, la giovane donna è morta sul colpo. Il camionista, dopo aver investito la vittima e trascinato il suo corpo per circa otto metri, non si è fermato e ha proseguito la sua corsa in direzione di piazzale Lotto, facendo perdere le sue tracce. Gli agenti della polizia locale di Milano, giunti sul luogo dell’incidente, hanno avviato immediatamente le indagini per rintracciare il responsabile, che potrebbe essere accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. (continua dopo la foto)

Le telecamere di sorveglianza nella zona, installate nei varchi di Area B, potrebbero aver ripreso la scena dell’incidente e fornire così elementi fondamentali per le indagini. Nel frattempo, la strada è stata chiusa al traffico per permettere ai rilievi delle forze dell’ordine di essere completati, creando rallentamenti in tutta la zona.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva