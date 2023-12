Home » Test ok per Leao: ci sarà in Champions contro il Newcastle

Rafael Leao ha svolto con successo il test questa mattina contro la Primavera ed è recuperato per il match contro il Newcastle di mercoledì. L’infortunio è alle spalle. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Pioli abbraccia Leao al momento della sostituzione in Milan-Psg di Champions League (Getty Images)

Recupero per il portoghese

Rafael Leao ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale. L’attaccante portoghese ha svolto per intero la partitella questa mattina a Milanello contro la Primavera e senza dolori nelle prossime ore può dirsi completamente guarito. Una splendida notizia per Stefano Pioli, che recupera il giocatore più forte della rosa per il match contro il Newcastle. In programma mercoledì sera, l’ultima sfida del girone di Champions League è un vero e proprio dentro-fuori per il percorso europeo del Milan. Con la presenza di Leao il Milan dispone di un’arma importante, anche se le probabilità di passaggio del turno rimangono piuttosto basse.

La probabile formazione

In vista della partita più importante della stagione, mister Pioli studia la formazione migliore. A proteggere Maignan dovrebbe esserci ancora Theo Hernandez al fianco di Tomori. Simon Kjaer anche oggi ha svolto lavori personalizzato in allenamento e difficilmente sarà recuperato per il match di mercoledì. Sulle corsie invece spazio ancora a Calabria e Florenzi. In mediana confermato il trio composto da Musah, Reijnders e Loftus-Cheek. Davanti ci sarà ancora Giroud a reggere il peso dell’attacco: il bomber francese sarà supportato dal rientrante Leao e da Pulisic. Pronti a subentrare e a portare pericolosità offensiva Jovic e Chukwueze.

