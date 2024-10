Home | Terribile tragedia, auto si ribalta e finisce in una scarpata: morti 4 giovani

Varie. Terribile tragedia, auto si ribalta e finisce in una scarpata: morti 4 giovani – I familiari, preoccupati per il mancato rientro dei quattro giovani, hanno lanciato l’allerta nella serata di ieri, mercoledì 30 ottobre 2024. Intorno a mezzanotte, è stata ritrovata una Fiat Punto rossa in fondo a un dirupo, con l’abitacolo schiacciato. Nei pressi del veicolo, sono stati rinvenuti i corpi dei quattro ragazzi. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile tragedia a Fonni, auto finisce in una scarpata: morti 4 giovani

Quattro giovani di età compresa tra i 17 e i 20 anni hanno tragicamente perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 ottobre 2024, a Fonni, un comune in provincia di Nuoro. L’incidente è avvenuto quando l’auto su cui viaggiavano ha perso il controllo, ribaltandosi e finendo in una scarpata. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 18 lungo la vecchia strada statale 69 in direzione di Tortolì, è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

