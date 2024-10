Si stacca un braccio in una giostra al Luna Park: diverse persone ferite gravemente

Un grave incidente si è verificato nella serata di domenica 27 ottobre 2024. Il braccio meccanico di una giostra si è staccato mentre l’attrazione era in movimento, atterrando nelle vicinanze. Diverse persone sono rimaste ferite nell’incidente, alcune di esse sono in gravi condizioni. L’attrazione è stata chiusa e messa sotto sequestro, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. (Continua dopo le foto)

Incidente in Ecuador, il braccio di una giostra si stacca

La tragica vicenda ha avuto luogo in Ecuador, alla fiera itinerante a “La Aurora”, nel cantone di Daule. A bordo della giostra chiamata “El Pendulo”, vi erano decine di passeggeri: due vagoni si sono staccati dalla struttura principale, schiantandosi nelle vicinanze. Sui social circola un video del momento dell’incidente. Non si vede chiaramente il momento in cui il braccio della giostra si stacca, ma si vedono le persone urlare e correre nel luna park prese dal panico. (Continua dopo le foto)

#ATENCIÓN|| El instante cuando el juego mecánico ‘El Péndulo’ se impacta y posterior los jóvenes se accidentan. Hay 10 heridos, 6 en estado crítico. El Parque de diversión fue clausurado y está junto al C.C. El Dorado – La Aurora, #Daule. pic.twitter.com/ebkN7YNyX3 — Zona Sangrienta 593 (@ZonaSangrienta) October 28, 2024

Incidente in una giostra: 10 feriti

Due dei vagoni si sono staccati e sono stati scagliati via dalla struttura causando il ferimento di 10 persone. Di queste, 6 sono attualmente in ospedale in condizioni critiche a causa della gravità delle lesioni. Moisés Cano, capo dei Vigili del Fuoco di Daule, ha spiegato che i 6 feriti gravi presentano traumi e lesioni alla testa, per cui è stato necessario trasportarli in ospedale per ricevere cure specialistiche. “Gli amministratori delle attrazioni hanno assicurato che copriranno tutte le spese mediche”, ha aggiunto. Come è accaduto il tragico misfatto?

