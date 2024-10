Home | Terribile schianto in Porsche, vola fuori strada e si incastra in un albero: chi c’era alla guida

Incidente spaventoso avvenuto in Italia. Ieri, poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti per un’auto volata letteralmente fuoristrada e andata ad impattare contro un albero di grande fusto. Il giovane conducente alla guida dell’auto, una Porsche 718 Boxster, per fortuna è rimasto solamente ferito. (Continua…)

