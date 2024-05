Terribile schianto auto contro albero: chi è la vittima

Un altro tragico incidente è avvenuto sulle strade italiane nella notte tra il 9 e il 10 maggio, precisamente a Bosco di Sona, in provincia di Verona. Un’auto si è schiantata contro un albero a bordo strada e ha preso fuoco. Nell’impatto ha perso la vita una donna, davanti agli occhi del marito.

Terribile schianto auto contro albero

Poco dopo la mezzanotte a Bosco di Sona, in provincia di Verona: un’auto con a bordo due persone è uscita di strada, schiantandosi contro un arbusto e prendendo fuoco. Sono ancora in via di accertamento le cause, forse la persona alla guida ha avuto un malore o un colpo di sonno. Nell’incidente è morta una donna di 51 anni, gravemente ferito anche il marito. (continua dopo la foto)

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la coppia è sbandata, per cause da definire, ed è finita contro un albero lungo la Strada regionale 11. Dopo l’urto il mezzo ha preso fuoco, e i due occupanti sono stati estratti da un ragazzo di origini marocchine. Un’automobilista che seguiva l’auto della coppia e ha assistito all’incidente, ha raccontato a L’Arena che i coniugi sono rimasti incastrati nell’abitacolo e poi messi in salvo: “Un giovane marocchino che passava in bicicletta ha prima tirato fuori l’uomo, e poi con grande coraggio, perché l’auto era già avvolta dalle fiamme, ha di forza tirato fuori anche la donna che era bloccata. Un gesto davvero eroico perché l’auto avrebbe anche potuto esplodere.”

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati da Verona e da Villafranca con due autopompe e 10 operatori, i quali hanno spento le fiamme che avevano completamente avvolto la vettura, oltre a collaborare con i sanitari per prestare soccorso ai due feriti. La donna è morta poco dopo il ricovero all’ospedale di Borgo Trento a Verona. Il marito ha riportato diversi traumi ma non risulta in pericolo di vita. “Sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze, la donna è stata intubata e portata via. L’uomo la continuava a chiamare, era disperato, voleva sapere se era viva, se stava bene“, ha detto ancora l’automobilista.