Terribile incidente, camion si schianta contro una colonna del gas: è stata evacuata l’intera zona

Questa mattina, 26 febbraio 2025, intorno alle 7.45, si è verificato un grave incidente. Un camion, durante una manovra di sosta, si è schiantato contro una colonnina di distribuzione del Gpl, staccando la condotta dalla base e provocando una massiccia fuoriuscita di gas. Immediatamente sul luogo del disastro sono giunti i soccorsi. Vediamo una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Como, camion contro colonna del gas: i fatti

Questa mattina, 26 febbraio 2025, lungo l’autostrada A9, nell’area di servizio Lario Ovest, è avvenuto un grave incidente. Un camion, come riportato da The social post, durante una manovra di sosta, si è scagliato contro una colonnina di distribuzione del Gpl, staccando la condotta dalla base e provocando una massiccia fuoriuscita di gas. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. L’intera area di servizio è stata evacuata. Il sistema di sicurezza è stato attivato per scongiurare esplosioni e garantire l’incolumità delle persone.

