Terribile incidente tra auto, persone incastrate tra le lamiere: come è successo

Un incidente frontale devastante ha lasciato due automobili completamente distrutte e due persone intrappolate tra le lamiere. L'evento si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 aprile 2025, e ha richiesto un intervento immediato dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118 per liberare i feriti dalle lamiere dei veicoli.

Incidente a Buronzo, scontro frontale tra due auto

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 14 aprile lungo la strada provinciale 3, nel tratto del ponte del Cervo, nel comune di Buronzo, in provincia di Vercelli. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Vercelli e di Santhià, che hanno dovuto estrarre gli occupanti rimasti incastrati all’interno delle vetture.

I soccorsi

All'arrivo delle squadre di emergenza, i conducenti erano ancora bloccati all'interno delle vetture gravemente danneggiate. Sono state impiegate tecniche di primo soccorso sanitario per estrarre i due feriti in sicurezza, che sono stati poi trasportati con urgenza al pronto soccorso. Successivamente, l'area è stata messa in sicurezza.

