Un terribile incendio è divampato questa notte in un appartamento di un palazzo, causando attimi di panico tra i residenti, ma anche la morte uno di loro. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30 in un appartamento al secondo piano. All’interno della casa c’erano tre fratelli. Il rogo non ha lasciato scampo a uno di loro che è stato trovato senza vita dai soccorritori.

Terribile incendio in un appartamento: il bilancio è drammatico

Oggi, 3 dicembre, un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino a Bresso, Milano, in un appartamento al secondo piano di un edificio di sei in via Roma 97. È di un morto e un ferito il bilancio a seguito del rogo. La vittima, un 60enne, viveva insieme ad altri due fratelli: uno di questi è ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda, mentre il terzo è riuscito a mettersi in salvo, ma accompagnato dai soccorritori del 118 all’ospedale Bassini in codice verde per i controlli di rito. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina, per cause in corso di accertamento.

