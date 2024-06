Una terribile esplosione questa mattina in una fabbrica dove un operaio ha perso la vita. Si tratta di un ragazzo di 24 anni. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere l’incendio innescato dal boato. Al momento, ha fatto sapere il 118, non risultano altre persone coinvolte.

Terribile esplosione in una fabbrica

Poco prima delle 10 di questa mattina 11 giugno, un’esplosione seguita da un incendio ha scosso la tranquilla cittadina di Brugherio, situata nella provincia di Monza e Brianza. Dal capannone di una ditta di vernici in via Aristotele 22, la Mega Wilcknes , si è alzata una colonna di fumo visibile a distanza. Le autorità sono state allertate alle 9:54 e hanno rapidamente risposto all’emergenza. I vigili del fuoco, i carabinieri, i soccorritori del 118 e i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) sono giunti sul posto nel tentativo di controllare l’incendio e prestare soccorso.

Secondo una prima ricostruzione, ascoltando gli altri operai della ditta, nel capannone stavano lavorando con dei solventi e probabilmente l’aria si è saturata e c’è stata un’esplosione che ha provocato una fiammata. Un operaio è stato travolto dal fuoco e per lui non c’è stato nulla da fare. (continua dopo la foto)

La vittima

A perdere la vita in questa dramatica vicenda è un giovane operaio di 25 anni originario del Gambia. Sarebbe residente a Lentate sul Seveso, e impiegato nella ditta da 3 anni. La richiesta di soccorso al 112 è partita dai colleghi della vittima e dai residenti nella zona che hanno sentito il boato. Purtroppo, all’arrivo del personale sanitario, è stato constatato il decesso dell’uomo. L’area è stata messa in sicurezza e le operazioni di spegnimento dell’incendio sono proseguite per diverse ore, mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire le esatte cause dell’esplosione. Sul posto è accorso anche il sindaco di Brugherio, Roberto Assi.

Questo ennesimo incidente mette ancora una volta in evidenza i pericoli e l’importanza dei protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro.