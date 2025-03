Terribile alluvione nella nota località turistica, temporali e strade come fiumi: “Rimanete negli hotel”

Nelle ultime ore, la Spagna sta affrontando una situazione meteorologica critica, con precipitazioni intense e condizioni avverse che interessano diverse regioni del paese. Le autorità hanno emesso allerte per piogge torrenziali e mareggiate, con un rischio significativo nelle zone costiere e interne.

Terribile alluvione: temporali e strade come fiumi

L’instabilità meteo persiste su gran parte della Spagna, con forti piogge previste soprattutto in Comunità Valenciana, Canarie e Tarragona. L’Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha emesso allerte per precipitazioni intense e mareggiate, con rischio significativo nel nord di Alicante e nel sud di Valencia. A Buñol, in provincia di Valencia, sono già caduti 100 mm di pioggia nelle ultime ore, e una “cascata” d’acqua che cade da un cavalcavia a Telde, Gran Canaria.

Le auto sono state trascinate in mare da una violenta inondazione su un’isola spagnola. Una donna è stata salvata da un’auto sommersa. Per provare a risolvere la situazione, che in questi giorni potrebbe peggiorare, vigili del fuoco e civili, tra cui oltre 30.000 volontari, hanno iniziato la bonifica con pale e spazzole per rimuovere i cumuli di fango dalle strade e dalle case. Le autorità locali hanno invitato i cittadini e i turisti a evitare spostamenti non necessari e a rimanere nelle proprie abitazioni o alloggi, seguendo le indicazioni fornite dai servizi di emergenza.

