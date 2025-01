Terremoto in Serie A, cosa rischia adesso il Napoli: tremano i tifosi

Ezio Simonelli è il nuovo presidente della Serie A, eletto lo scorso 20 dicembre 2025. Nonostante la sua carica sia stata ratificata ormai da tempo, il suo ruolo all’interno dell’assemblea è ancora sub judice a causa di un ricorso avverso all’elezione depositato presso il Tribunale di Milano in cui si chiede la destituzione. Un provvedimento firmato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e del consigliere indipendente della Serie A, Gaetano Blandini. Il ricorso però potrebbe essere stata una mossa azzardata e ora il Napoli rischia grosso. Perché? Cosa rischiano i bianco azzurri? (Continua dopo le foto)

Presidenti della Serie A contro Ezio Simonelli

Non solo Aurelio De Laurentiis si è messo di traverso all'elezione di Simonelli. Anche i presidenti di Lazio e Torino, Claudio Lotito e Urbano Cairo, hanno spinto per agire e con un provvedimento d'urgenza. I club si appellano all'articolo 700 del codice di procedura civile con chi firma l'atto che ritiene di aver motivo per temere di vedere minacciati i propri diritti da un pregiudizio imminente e irreparabile. I presidenti hanno chiesto la sospensione cautelare che cancellerebbe, momentaneamente, l'elezione.

Ricorso De Laurentiis contro Simonelli: cosa rischia ora il Napoli

La mossa di Aurelio De Laurentiis di presentare un ricorso contro l’elezione di Simonelli potrebbe rivelarsi rischiosa. Per quale motivo? Presentare ricorso ad un tribunale non sportivo potrebbe comportare la possibile violazione della clausola compromissoria, che prevede che le controversie di ambito sportivo siano devolute alla Camera arbitrale. Per rivolgersi alla giustizia ordinaria, invece, serve l’autorizzazione del Consiglio federale. Se il tribunale riconoscesse violata la clausola compromissoria, la conseguenza potrebbe essere quella di 3 punti di penalizzazione e un anno di inibizione per i tesserati del Napoli.

