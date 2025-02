Terremoto Campi Flegrei, lo spaventoso avvertimento del capo della Protezione Civile

Ai Campi Flegrei è in atto un grosso sciame sismico. Nella notte tra domenica e lunedì, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha sconvolto la popolazione. Molti si sono riversati in strada e addirittura hanno preferito dormire in auto. Le scosse, infatti, si susseguono e alcuni hanno paura di rientrare nelle proprie abitazioni. Il capo nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ha lanciato un avvertimento in conferenza stampa. (Continua…)

Cosa sono i Campi Flegrei

I Campi Flegrei, dal greco antico "campi ardenti", sono una vasta area di natura vulcanica della città metropolitana di Napoli, attiva da più di 80 000 anni. Sono stati luogo dell'insediamento delle prime colonie della Magna Grecia nell'VIII secolo a.C., comprese tra gli odierni comuni di Bacoli e Pozzuoli, e costituiscono un territorio di rilevanza storica, culturale e geologica. L'area è una grande caldera in stato di quiescenza con un diametro di 15-18 km. La caldera si è generata a seguito di violente eruzioni, di cui l'ultima è avvenuta nel 1538. Da allora la caldera è quiescente ma continuano i segnali di attività, come appunto il fenomeno del bradisismo.

Terremoto Campi Flegrei, ultima scossa stanotte

Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei. Ogni giorno si registra una scossa di terremoto che raggiunge almeno la magnitudo di 3.0. L'ultima scossa è stata registrata stanotte, alle ore 2:34, ed ha avuto magnitudo 2.3. La più forte, però, resta quella della notte tra domenica e lunedì, quando la magnitudo ha raggiunto addirittura 3.9. Nel corso di una conferenza stampa, il capo nazionale della Protezione civile ha lanciato un avvertimento.