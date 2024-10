Termosifoni, quando si potranno accendere: tutte le date città per città

Gli italiani hanno definitivamente salutato l’estate. Nonostante le temperature siano ancora un po’ alte, il freddo autunnale inizia a farsi sentire. Molti dunque si chiedono quando saranno accesi i termosifoni. La data, città per città, è stata svelata. (Continua…)

Le direttive nazionali

Con il brusco calo delle temperature e l'arrivo della stagione invernale, gli italiani si chiedono quando saranno accesi i termosifoni, in quanto, come sappiamo, non tutti potranno attivarli già da ora. Le normative per la stagione invernale 2024-2025 stabiliscono le date di attivazione e spegnimento dei riscaldamenti, insieme alle modalità di utilizzo, per contenere il consumo di gas e ridurre l'impatto ambientale. Secondo le direttive nazionali, infatti, il periodo di accensione varia a seconda della zona climatica e l'Italia è addirittura divisa in sei aree geografiche, ciascuna corrispondente a una data in cui si potrà tornare a usare i riscaldamenti.