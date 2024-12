Teo Mammucari e la scenata a “Belve”: interviene l’esperto di comunicazione verbale (VIDEO)

Ospite di Francesca Fagnani, a Belve, nella puntata in onda martedì 10 dicembre 2024, Teo Mammucari ha abbandonato lo studio dopo dieci minuti d’intervista. Indispettito per le domande della giornalista, irritato dalla scenografia, dal buio e dalla sedia scomoda, si è alzato e se n’è andato. Poi ha spiegato il motivo del suo gesto. “Sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia”, le parole del conduttore. L’esperto di comunicazione Patrick Facciolo ha rivelato cos’è successo veramente secondo il suo parere. (Continua dopo le foto)

Teo Mammucari, cos’ha fatto a “Belve”

Teo Mammucari ha abbandonato lo studio di Belve, interrompendo l’intervista con Francesca Fagnani. Già dopo pochi minuti, l’intervista è parsa insolita. Il comico era infastidito da come Francesca Fagnani si rivolgeva a lui dandogli del lei, quando per messaggio gli dava del tu. “Ma che mi dai del lei veramente? Tutto il tempo? No dai”. Poi, Mammucari ha criticato l’impostazione dello studio. “Ma perché li metti tutti al buio? Questa cosa non l’ho mai capita. Ah non possiamo parlare con il pubblico. E allora falli uscire”, le parole del comico. Secondo l’esperto di comunicazione, tutti questi sono segnali ben precisi. (Continua dopo le foto)

Teo Mammucari non autentico a “Belve”?

“Mammucari mette in discussione il format, il setting dello studio, la forma del lei, la struttura dell’intervista e tutto questo risulta clamorosamente paradossale considerato che ha scelto lui stesso in prima persona di partecipare al programma Rai”, ha spiegato Patrick Facciolo. Insomma, Mammucari non si è mostrato a suo agio nello studio, ma secondo l’esperto, il comportamento tenuto dal comico nei confronti di Francesca Fagnani non è apparso autentico.

