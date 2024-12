Teo Mammucari, il retroscena dopo l’intervista con Lucarelli: cosa si scopre

Una settimana fa è uscita la particolare intervista a Belve di Teo Mammucari. Il conduttore non ha retto e dopo alcuni commenti sul pubblico, sul programma e su Francesca Fagnani, è uscito di scena. Subito dopo è scoppiata la polemica. Dopo alcuni goffi tentativi di rimediare, Teo ha fatto la cosa giusta ed ha chiesto a Selvaggia Lucarelli di intervistarlo. Quest’ultima ha raccontato alcuni retroscena sul comico che ha fatto tanto parlare di sé nei giorni scorsi. (Continua dopo le foto)

Cos’ha fatto Teo Mammucari dopo l’intervista a “Belve”

L’intervista a Belve con tanto di uscita di scena ha creato una vera e propria bufera mediatica intorno alla figura di Teo Mammucari, che sul web è stato ricoperto di critiche. Dopo l’intervista, Teo ha pubblicato e poi rimosso gli audio WhatsApp della Fagnani. Poi ha tentato di rimediare, sfogandosi in radio. Neanche questo è servito. Alla fine, il conduttore ha chiesto a Selvaggia Lucarelli (che a Ballando con le stelle aveva battibeccato in più occasioni con Teo) di intervistarlo. La giornalista ieri ha raccontato qualche curioso retroscena di questa intervista. (Continua dopo le foto)

Selvaggia Lucarelli, i retroscena su Teo Mammucari dopo l’intervista

Selvaggia Lucarelli ha parlato di Teo Mammucari dopo l’intervista. “Come l’ho trovato? Scosso, molto scosso, per la prima volta davvero in difficoltà. Il Teo mattatore che arriva, decide, fa e disfa l’ho trovato sbiadito, indifeso, non c’era quel Teo lì. E l’ho trovato anche impaurito, ma devo dire che è stato anche interessante”, ha ammesso la giornalista che avrebbe voluto vederlo così anche davanti a Francesca Fagnani. “E poi gli ho detto ‘non devi avere paura di parlare dei lati nascosti di te e degli aspetti di debolezza, perché sono gli aspetti più interessanti, il Teo comico e brillante che conduce il gioco lo conosciamo tutti’. In questa intervista è venuto fuori il suo lato umano”, ha raccontato la Lucarelli. Ma perché Teo Mammucari si è comportato così a Belve?

