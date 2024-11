Tennis, la fantastica notizia per Torino dopo le ATP Finals: l’annuncio del ministro Abodi

Arrivano notizie importanti per il mondo del tennis italiano. L’assemblea nazionale dell’ANCI, tenutasi al Lingotto di Torino, è stata l’occasione per il Ministro dello Sport Andrea Abodi di fare chiarezza sul destino delle ATP Finals in Italia.

Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile spostamento del prestigioso torneo da Torino a Milano, alimentando dibattiti e speculazioni. Andrea Abodi ha ribadito l’impegno del governo a mantenere il torneo in Italia, sottolineando come le ATP Finals abbiano trovato a Torino un terreno fertile grazie alla collaborazione con Regione Piemonte e Comune di Torino.

“Abbiamo dato risorse e garanzie molto significative che la Federazione Tennis e Torino hanno meritato”, ha spiegato il Ministro, ricordando anche le difficoltà delle prime due edizioni segnate dalle restrizioni del Covid.

Nonostante le ipotesi di una futura rotazione con altre città italiane, Torino continuerà quindi a ospitare l’evento almeno fino al 2027. “Sicuramente i primi due anni saranno a Torino. Poi si vedrà se ci saranno le condizioni per proseguire senza mancare di rispetto a chi ha già lavorato con impegno”, ha precisato Abodi.

Le ATP Finals non rappresentano solo un punto di riferimento per il tennis mondiale, ma anche un motore per il turismo e l’economia del territorio, come dimostrato dall’entusiasmo del pubblico piemontese e dall’afflusso internazionale.

“La partecipazione popolare è stata determinante, non solo grazie al pubblico straniero ma anche per la passione degli appassionati locali”, ha concluso il Ministro. Le parole di Abodi hanno così ulteriormente rafforzato il legame tra la città di Torino e il grande tennis.

