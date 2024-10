Home | “Temptation Island”, arriva la brutta notizia per Anna: cos’è successo (VIDEO)

Si è concluso nel peggiore del modi il percorso di Anna ed Alfred a Temptation Island. Filippo Bisciglia è andato nel villaggio delle fidanzate per dare l’ennesima brutta notizia ad Anna, che per lei è stata una grande batosta. La ragazza ha già dovuto sopportare tanti filmati arrivati nei pinnettu e nei falò dal fidanzato Alfred, insieme alla single Sofia. Cos’è successo durante la puntata di ieri, martedì 1° ottobre 2024, di Temptation Island? (Continua dopo le foto)

Chi sono Anna e Alfred di “Temptation Island”

Anna Acciardi e Alfred Ekhator sono fidanzati da 1 anno e 9 mesi e vivono entrambi in Umbria. Anna, 27 anni, ha deciso di rivolgersi a Temptation Island dopo aver scoperto un tradimento da parte del compagno. “Ho scoperto chat coi suoi amici dove organizzava serate e si vantava di aver fatto serate con altre ragazze”, le parole della ragazza nel video di presentazione. Già durante le prime puntate, era evidente che Alfred si sarebbe avvicinato ad una delle tentatrici e cos’ì è stato. Sin da subito il fidanzato ha legato con la single Sofia, con la quale ha stretto un rapporto molto intimo. Anna ha deciso di restare per vedere fino a che punto poteva spingersi Alfred. Durante la puntata di ieri, è andata in onda la scena che ha fatto crollare Anna. (Continua dopo le foto)

Anna e Alfred, colpi di scena a non finire a “Temptation Island”

Durante la puntata andata in onda martedì 1° ottobre se ne sono viste delle belle. Già nelle scorse puntate, si sono visti i pericolosi avvicinamenti di Alfred alla tentatrice Sofia. I due si perdevano in abbracci e coccole, oltre che discorsi intimi. Durante la puntata di ieri, la vicinanza è aumentata quando Alfred ha deciso di baciare la tentatrice. Anna ha visto tutto all’interno del pinnettu ed è scoppiata in lacrime. Poi un nuovo colpo di scena.

