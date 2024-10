“Temptation Island”, Bisciglia massacrato sui social dopo la puntata. Martedì 8 ottobre è andata in onda, con grande scompiglio, la penultima puntata del noto reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Se solitamente sono i concorrenti a finire nel mirino degli spettatori, pronti a giudicarne ogni parola e azione, stavolta è stato proprio il presentatore a essere sommerso dalle critiche. Tanti utenti social, infatti, non avrebbero per nulla apprezzato alcune delle sue dichiarazioni durante uno dei falò di confronto. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.(Continua a leggere dopo la foto…)

“Temptation Island”, i nodi al pettine nella penultima puntata

Durante la penultima puntata di “Temptation Island“, abbiamo visto il presentatore Filippo Bisciglia cercare di fare arrivare ad un punto risolutivo le coppie rimaste. Dopo il rispettivo viaggio nei sentimenti in cui sono state fatte nuove conoscenze è tempo di introspezione e di capire se uscire dal programma insieme o separati.

In particolare, gli appassionati dello show si sono particolarmente interessanti al falò di confronto tra Alfred e Anna: un momento che ha suscitato reazioni forti e divisive sui social. I due avevano deciso di partecipare al programma per ricostruire la fiducia dopo tradimenti passati, ma Alfred ha iniziato a frequentare la single Sofia, scatenando i malumori della fidanzata. Tra Alfred e la ragazza sarebbe scattato anche un bacio e Anna è ricaduta in una spirale di insicurezza, sfiducia e delusione chiedendosi se, arrivati a questo punto, il compagno provi ancora qualcosa per lei.

Filippo Bisciglia, il commento su Alfred e Anna

Anna avrebbe quindi chiesto un confronto davanti al falò con Alfred per discutere della situazione. Durante lo scambio era naturalmente presente anche Filippo Bisciglia. Il conduttore, che ha il ruolo di mediatore, ha cercato di consolare entrambi, ma le sue parole non sono state apprezzate da molti spettatori, che hanno espresso il loro dissenso online, specialmente su X.

