Tamberi nuova colica renale. Gimbo non trova tregua. Dopo aver subito una colica renale che ha ritardato il suo arrivo a Parigi, l’atleta azzurro è riuscito comunque a qualificarsi per la finale di salto in alto, sperando in un miglioramento delle sue condizioni fisiche. Purtroppo, come lui stesso ha rivelato, non è stato così: “Questa notte alle 5 mi sono svegliato per lo stesso dolore acuto di qualche giorno fa. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore e il dolore non accenna a diminuire. Ho sconfitto il destino una volta dopo l’infortunio nel 2016, ma stavolta temo che il destino abbia vinto lui”.

Nonostante il dolore lancinante, Gimbo si prepara comunque per la finale: “Sono senza parole, mi dispiace davvero molto. Scenderò in pedana questa sera? Sì, ma non so davvero come farò a saltare in queste condizioni…”. La finale è prevista per le 19, e insieme a Gimbo ci sarà anche l’italiano Stefano Sottile.