Home | Olimpiadi, salto in alto: Tamberi non al meglio ma in finale, qualificato anche Sottile

Gianmarco Tamberi supera l’asticella a 2.24 al primo tentativo e si classifica alla finale di sabato 10 agosto. L’azzurro, oro olimpico di Tokyo, ammalatosi nei giorni scorsi per una colica renale con febbre, ha fallito tre volte il tentativo dei 2.27, ma comunque rientrato nel gruppo dei 12. Con lui anche l’altro azzurro, Stefano Sottile, con la stessa prestazione.

Leggi anche: Olimpiadi, Tamberi: “La gara più difficile della mia vita, tutti in pedana con me”

Nonostante tre errori alla quota di 2,27 Gianmarco “Gimbo” e Stefano Sottile centrano la finale nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tamberi dopo aver saltato 2.20 e 2.24, commette il primo errore nelle qualificazioni per il salto in alto di Parigi 2024, a 2.27. Subito dopo, nell’altro gruppo, ha saltato il suo amico Barshim, che a Tokyo vinse l’oro pari merito con Gimbo, che si e’ fermato prima dello stacco per un dolore al polpaccio. Subito, prima dei medici, Tamberi è corso a ‘soccorrerlo’, aiutandolo a risolvere il probabile crampo.

Agli azzurri basta la misura di 2,24 centrata al primo tentativo per essere tra i 12 finalisti. Superano i 2,27 solo in 5: lo statunitense Shelby McEwen, il qatariota Mutaz Barshim, il coreano Sangyeok Woo, il giapponese Ryoichi Akamatsu e il neozelandeseHamish Kerr. La finale si disputerà il 10 agosto dalle 19:10, penultimo giorno dei Giochi. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Olimpiadi, salto in lungo: Furlani medaglia di bronzo a 19 anni

La dichiarazione di Tamberi

“Grazie a tutti coloro che mi hanno mandato messaggi in questi giorni, non mi aspettavo tutto questo affetto. Sapevo che oggi sarebbe stata la gara più dura della mia vita e per assurdo sarà più facile la finale. Oggi non è andato niente, ho cercato di sprecare meno energie possibili, ma la gamba non teneva e comunque sabato sarà un’altra cosa, ogni giorno sto sempre meglio e ci tengo troppo a fare bene perché vivo da anni solo per questo e per far impazzire tutti i tifosi italiani che si aspettano tanto da me. Barshim ha avuto un crampo, l’ho aiutato ma alla fine i 2,27 li ha fatti e io no. Furlani non potevo non vederlo ieri, è un atleta straordinario e nei prossimi anni farà cose pazzesche” Così Gianmarco Tamberi al termine della gara.