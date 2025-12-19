Supercoppa, Conte dopo Napoli-Milan: “Questa è l’energia che ci vuole”

Antonio Conte ha commentato il successo del Napoli per 2-0 sul Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana, sottolineando la prestazione dei suoi e l’energia mostrata dalla squadra. Il tecnico azzurro, per prima cosa, si è detto soddisfatto del comportamento dei suoi giocatori.

Al triplice fischio non c'è stata la consueta stretta di mano tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte: tanta tensione tra le panchinehttps://t.co/kullksM07V — QdS.it (@QdSit) December 19, 2025

“C’è poco da dire a questi ragazzi“, ha spiegato a Sportmediaset, “ribadire sempre le stesse cose sarebbe anche noioso. Quando giochi ogni tre giorni con pochi calciatori, le energie non sono sempre al massimo e capita di accusare qualche battuta a vuoto. I ragazzi hanno dimostrato che volevamo fare una partita seria, difendere lo scudetto che abbiamo sul petto e guadagnarci questa finale”. (continua dopo la foto)

Conte ha voluto sottolineare come il Napoli abbia approcciato il match con la giusta mentalità: “Ci siamo goduti la serata contro una grande squadra come il Milan. Bene così. Dobbiamo sempre essere supportati da grande energia, perché facciamo un calcio dispendioso e non speculativo. I ragazzi hanno dimostrato di voler giocarsi la finale: un trofeo è pur sempre un trofeo. Recuperiamo le energie e aspettiamo la finalista”.

Il tecnico ha parlato anche della gestione fisica dei giocatori: “Noi stiamo bene fisicamente, ma accumulare partite ogni tre giorni significa dover ruotare gli stessi uomini. Contro squadre che ti impegnano molto fisicamente capita di pagare qualcosa. Oggi abbiamo recuperato energie e giocato molto bene come squadra. Quando riusciamo a essere squadra, con un’energia contagiosa, siamo competitivi a prescindere da chi gioca“. (continua dopo la foto)

Conte ha inoltre ricordato le difficoltà legate agli infortuni: “Chi era infortunato lo è ancora, ma anche i nuovi giocatori sono più coinvolti nel progetto. L’ho sempre detto: quest’anno sarebbe stata un’annata complessa. Non mi aspettavo però dopo cinque mesi questa serie di infortuni seri a giocatori importanti. Nelle difficoltà dobbiamo essere forti, coesi e giocare come stasera“.

Con la finale ormai raggiunta, il Napoli si prepara a sfidare la vincente di Bologna-Inter, con la convinzione di poter puntare al trofeo grazie all’energia e alla coesione dimostrate in semifinale.

Leggi anche: