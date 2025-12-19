Supercoppa, Allegri dopo Napoli-Milan detta l’agenda per la ripartenza

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan per 2-0 contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana, sottolineando la necessità di analizzare la prestazione con lucidità e di ripartire subito dal campionato.

Offese reiterate e irrispettose nei confronti di Lele Oriali: le immagini condannano Max Allegri ⚠️



Il tecnico del Milan ha puntato il dito contro la spalla di Antonio Conte, offendendolo con epiteti impronunciabili 🤬#SSCNapoli #Allegri #SpazioNapoli pic.twitter.com/3BozRt3pB9 — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) December 19, 2025

Secondo l’allenatore rossonero, la squadra partenopea ha dimostrato maggiore incisività in fase offensiva: “Abbiamo affrontato un Napoli forte e lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui due gol, ma è stata una partita ben giocata dalle due squadre. Loro hanno fatto un po’ meglio in fase offensiva”. Allegri ha elogiato anche l’operato della terna arbitrale: “L’arbitro si è comportato molto bene, la terna arbitrale l’ha interpretata correttamente”.

Nonostante la sconfitta, Allegri invita a guardare la partita come opportunità di crescita: “Fortunatamente era una partita di coppa, anche se ci dispiace, però ora dobbiamo riprendere dal campionato. Nell’ultimo periodo prendiamo gol in maniera un po’ troppo facile e dobbiamo migliorare”. (continua dopo la foto)

L’allenatore rossonero ha sottolineato alcuni segnali positivi della squadra, soprattutto nella gestione del pallone nel primo tempo: “Abbiamo avuto delle situazioni favorevoli e gestito bene la palla, ma potevamo difendere meglio. Quando per tre partite prendi sempre due gol dove potevi fare meglio, è importante capire come farlo”.

Sulla possibilità di tornare a una difesa a quattro, Allegri è chiaro: “Stasera era una partita che dovevamo recuperare. Non è che una partita debba stravolgere quanto fatto in tre mesi di lavoro. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro”.

Sul fronte offensivo, il tecnico ha parlato delle difficoltà di Nkunku: “Stasera si è dato da fare e ha avuto un paio di situazioni favorevoli. È un giocatore di ottime qualità che primo o poi verrà fuori. È in Italia da soli tre mesi e ha bisogno di inserirsi. Le sue qualità sono importanti e vanno sfruttate”.

Allegri chiude con un invito alla calma e alla continuità: la sconfitta in Supercoppa deve diventare uno stimolo per correggere gli errori e consolidare il cammino verso gli obiettivi stagionali.

