Napoli in finale di Supercoppa: Milan sconfitto nettamente, decisivo Hojlund

Il Napoli conquista con merito la finale di Supercoppa italiana battendo 2-0 il Milan a Riad. Gara indirizzata dalla superiorità offensiva degli azzurri e dalla prova dominante di Rasmus Hojlund, vero ago della bilancia del match. In finale, lunedì, la squadra di Antonio Conte affronterà la vincente di Inter-Bologna.

La prima mezz’ora scorre senza grandi occasioni, con le due squadre attente a non scoprirsi. Il Milan prova a manovrare ma fatica a trovare profondità, mentre il Napoli cresce affidandosi al lavoro spalle alla porta di Hojlund. Al 37’ un episodio che poteva cambiare la gara: Nkunku spreca un contropiede calciando alto da posizione favorevole. (continua dopo la foto)

Due minuti dopo arriva il vantaggio azzurro. Al 39’ Hojlund attacca la profondità, protegge palla su De Winter e serve un pallone basso in area. Maignan esce male, respinge corto e Neres è il più rapido ad avventarsi sulla palla per l’1-0. Errore pesante del portiere rossonero, quarto gol stagionale per il brasiliano.

Il Milan prova a reagire nella ripresa ma continua a mancare incisività negli ultimi metri. Il Napoli, invece, gestisce e colpisce ancora sfruttando le stesse dinamiche. Al 63’ Spinazzola lancia in profondità Hojlund, che vince di nuovo il duello fisico con De Winter e batte Maignan con un sinistro preciso. Azione simile alla precedente, stesso esito: 2-0 e partita di fatto chiusa.

Il danese domina il confronto diretto, garantendo difesa del pallone, continuità offensiva e profondità costante. È lui a dare senso e peso alla manovra del Napoli.

Il dato tecnico più evidente è la differenza nel ruolo di centravanti. Il Milan costruisce ma non finalizza, e soffre l’assenza di un riferimento offensivo efficace. Il Napoli, pur senza un possesso continuo, è più concreto e cinico. Nel mezzo anche un check Var per un contatto tra Maignan e Politano, senza conseguenze disciplinari. (continua dopo la foto)

Gli azzurri tornano in finale di Supercoppa dopo due anni, confermando solidità e chiarezza di idee. Per il Milan restano i rimpianti e una domanda aperta sul rendimento offensivo.

All’Al-Awwal Park la cornice è ampia e in larga parte favorevole ai rossoneri, con circa 25mila spettatori presenti. Il pubblico accompagna il Milan soprattutto nelle fasi iniziali, ma si spegne dopo i gol del Napoli. In tribuna presenti dirigenti della Lega e diversi volti noti del calcio italiano e internazionale. Lunedì il Napoli tornerà in campo per giocarsi il trofeo. Con un centravanti così, si può sognare in grande.

