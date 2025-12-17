Supercoppa, Allegri avverte il Milan: “Partita secca, diversa dal campionato”

Milan, la Supercoppa non è un traguardo secondario, ma un obiettivo immediato. In una stagione senza coppe europee, i rossoneri a Ryiad si giocano molto: credibilità, continuità e la possibilità di confermarsi. Alla vigilia della semifinale, Massimiliano Allegri e Mike Maignan parlano chiaro: concentrazione massima, niente distrazioni, scelte da valutare fino all’ultimo minuto.

Regole, il nuovo #Leao, il basso profilo e qualche inciampo: i primi 200 giorni dell'#Allegri -bis In questi sei mesi e mezzo ha cambiato faccia al Diavolo tra novità tattiche, cambiamenti a Milanello, recupero dell'autostima e gestione della pressione. Un percorso quasi perfetto pic.twitter.com/YkVmriAG7b — I fatti nostri (@Infofatti) December 17, 2025

Allegri parte dalle notizie più concrete, e meno piacevoli. Santiago Gimenez dovrà fermarsi: “Per quanto riguarda Gimenez sembrava che le cose stessero andando bene, poi la situazione è peggiorata e dovrà essere operato, probabilmente domattina”. Un’assenza pesante che apre anche riflessioni di mercato: “Sul mercato valuteremo con la società cosa potrà essere fatto”. (continua dopo la foto)

Capitolo Leao ancora aperto: “Fofana è a completa disposizione, per Leao vedremo dopo l’allenamento di oggi”. Il tecnico insiste però sul contesto: “Questa è una partita secca, completamente diversa dalle altre, con l’obiettivo di arrivare in finale. Sarà una gara molto complicata”.

Sul Napoli, Allegri non fa giri di parole: “Ha grande qualità in velocità, segna molto dentro l’area, ma sarà una partita differente da quella in campionato”.

Spazio anche al lavoro strutturale del club. Allegri difende il percorso dei giovani: “I ragazzi di Milan Futuro? Per loro, a parte le loro qualità, è un premio per quanto stanno facendo. L’Under 23 deve essere un bacino importante per il Milan, però parliamo di un percorso che dura anni”.

Quanto alla tanto discussa doppia andatura tra grandi e piccole, il tecnico non dribbla la questione: “Ci sono momenti in cui prendi dei gol in un contesto dove si può fare meglio. Ma questa gara non ha nulla a che vedere con il campionato”. (continua dopo la foto)

Accanto ad Allegri, Mike Maignan trasmette un messaggio di compattezza. Il passato non conta: “L’anno scorso abbiamo vinto, è stato bello, ma è il passato. Dobbiamo restare concentrati solo su domani: senza domani non ci può essere la partita di lunedì”. Il portiere sottolinea il clima interno: “Quest’anno siamo più squadra, più famiglia, sono cambiate tante cose. Allegri ha portato serenità, dobbiamo continuare su questi ritmi”.

Sul futuro personale, nessuna apertura: “Il mio contratto? La cosa più importante è ciò che posso fare ogni giorno. Il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo restare focalizzato, oggi non è il momento di parlarne”.

