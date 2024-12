Home | La suocera muore e nessuno dei cognati vuole pagare per i funerali: scoppia la rissa in strada

La suocera muore e nessuno dei cognati vuole pagare per i funerali, poi accade il peggio: finisce malissimo. L’episodio increscioso è avvenuto venerdì 13 dicembre nel piccolo comune di Parabita, in provincia di Lecce, solo pochi minuti dopo il decesso della donna. Vediamo tutti i dettagli sull’accaduto.(Continua a leggere dopo la foto…)

Lecce, la suocera muore e i cognati si scontrano

Quello che doveva essere un momento di lutto e raccoglimento per una famiglia residente del comune di Parabita (Lecce), si è trasformato in un capitolo burrascoso, segnato da rancori e violenza. Alla morte della suocera, infatti, i due cognati avrebbero dato sfogo al proprio risentimento confrontandosi, o per meglio dire scontrandosi, in strada. I due uomini, dell’età di 54 anni, si avrebbero impugnato rispettivamente un coltello e un bastone iniziando a minacciarsi reciprocamente. Da quanto emerso, l’alterco sarebbe scaturito dal momento che nessuno dei due ha voluto farsi carico delle spese dei funerali per la donna appena scomparsa. (Continua a leggere dopo la foto…)

Rissa in strada, intervengono i Carabinieri

Le urla, le minacce e gli insulti dei due uomini hanno naturalmente richiamato l’attenzione dei passanti e dei vicini, preoccupati che la situazione potesse degenerare da un momento all’altro. Questi ultimi avrebbero dunque lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

Soltanto l’intervento tempestivo dei Carabinieri della compagnia di Casarano ha evitato che la situazione degenerasse in una tragedia, riportando a fatica la calma tra i due contendenti. Le indagini hanno poi rivelato l’identità dei due uomini, uno residente a Parabita e uno a Tuglia, oltre alla realtà dietro al violento litigio.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva